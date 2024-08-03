Joshua Cheptegei'den 10 bin metrede rekor!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın atletizm branşında Ugandalı Joshua Cheptegei, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler 10 bin metre yarışı yapıldı.
Ugandalı Joshua Cheptegei, 26.43.14'lük derecesiyle, Pekin 2008'de Etiyopyalı Kenenisa Bekele'ye (27.01.17) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyayı kazandı.
Aynı disiplinde Etiyopyalı Berihu Aregawi 26.43.44'le gümüş, ABD'li Grant Fisher 26.43.46'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.
Spor Haberleri
- Süper Kupa'nın VAR hakemi belli oldu
- ABD 4x400 Karışık Bayrak Takımı, rekorunu geliştirdi
- Joshua Cheptegei'den 10 bin metrede rekor!
- Futbol erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu
- Gabriel Sara kimdir?
- Galatasaray orta saha transferini bitiriyor!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü
- Süper Kupa sahibini buluyor!
- Milli atlet Buse finale atladı
- TSYD Kupası'nda zafer Ankaragücü'nün!
En Çok Okunan Haberler
-
- Instagram yasağının gerekçesi belli oldu
- İran, İsrail'den acil 'ayrılma' çağrısı yaptı!
- Olimpiyat Komitesi'nden Imane Khelif açıklaması!
- Defne Samyeli'den yıllar sonra gelen itiraf!
- Instagram, Erdoğan'a kapanmamış
- Tarkan'dan sessiz konser: Söyledi ama kimse duymadı
- Erişim belirsizliğinde yeni gelişme
- Meta'dan 'Diyanet' hamlesi
- 'Ticareti de kabul ettiniz'
- Hangi emekli ne kadar maaş farkı alacak?