Joshua Cheptegei'den 10 bin metrede rekor!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın atletizm branşında Ugandalı Joshua Cheptegei, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 09:59
Joshua Cheptegei'den 10 bin metrede rekor!
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler 10 bin metre yarışı yapıldı.

Ugandalı Joshua Cheptegei, 26.43.14'lük derecesiyle, Pekin 2008'de Etiyopyalı Kenenisa Bekele'ye (27.01.17) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyayı kazandı.

Aynı disiplinde Etiyopyalı Berihu Aregawi 26.43.44'le gümüş, ABD'li Grant Fisher 26.43.46'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.


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