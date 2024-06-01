Joshua Kimmich'ten geleceği için açıklama!

Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 18:17
Joshua Kimmich'ten geleceği için açıklama!
Abone Ol google-news

Almanya ile Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan Joshua Kimmich, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında takımı Bayern Münih'teki geleceğine de değinen 29 yaşındaki futbolcu, "Bu sadece bana bağlı değil, kulüp ne istiyor? Bir noktada görüşmelerin başlayacağını düşünüyorum. Benim durumum belirsiz değil, sözleşmemin bitmesine bir yıl daha var. Şimdi önümüzde bir Avrupa Futbol Şampiyonası var. Tamamen turnuvaya odaklanmış durumdayız. Son birkaç turnuva çok iyi gitmedi ve bunu düzeltmek istiyoruz. Bayern benim önceliğim olmaya devam edecek." diye konuştu.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Kimmich, geçtiğimiz sezon Bayern Münih'te 43 maçta 2 gol attı ve 10 asist yaptı.


Joshua Kimmich haberleri Bayern Münih haberleri transfer haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mamak Müftülüğü, pazar günkü LGS öncesi öğrencileri camiye çağırdı

Mamak Müftülüğü, pazar günkü LGS öncesi öğrencileri camiye çağırdı
Avukat Ersan Şen, depremde yakınlarını kaybedenler tarafından yuhalandı

Avukat Ersan Şen, depremde yakınlarını kaybedenler tarafından yuhalandı
Milletler Ligi'ndeki 4. galibiyet: Filenin Sultanları, Sırbistan'ı devirdi!

Milletler Ligi'ndeki 4. galibiyet: Filenin Sultanları, Sırbistan'ı devirdi!
Aspendos Antik Kenti’nde arkeologları heyecanlandıran heykeller bulundu!

Aspendos Antik Kenti’nde arkeologları heyecanlandıran heykeller bulundu!
Bağımsızlığı seven erkeklerin 4 burcu: Bu erkekler özgürlüğüne çok düşkün

Bağımsızlığı seven erkeklerin 4 burcu: Bu erkekler özgürlüğüne çok düşkün
Günlük burç yorumları: 2 Haziran 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Haziran 2024 Pazar Yay burcu yorumu
Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu: Zirvede kim var?
Günlük burç yorumları: 2 Haziran 2024 Pazar Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Haziran 2024 Pazar Başak burcu yorumu