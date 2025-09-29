Jota Silva'dan derbi açıklaması: 'Galatasaray maçı zor olacak'

Beşiktaş'ın yeni isimlerinden Jota Silva, Kocaelispor karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftarın önündeki ilk maçta gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen Jota Silva, "Atmosfer çok iyiydi. Burada kazanmak da çok önemliydi. Taraftar karşısında ilk maçımda golümü de attım, bu çok özel. Bunun tadını çıkaracağım. İlk maçımda müthiş atmosfer ve gol. Hayatım boyunca yanımda olacak bir anı. Çok özel bir gündü." dedi.

JOTA SILVA'DAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Galatasaray derbisi hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Jota Silva, "Galatasaray maçı zor olacak. Kazanmak için antrenman yapacağız. Beşiktaş her maçı kazanmak için oynar" ifadelerini kullandı.