Vaclav Cerny'den Gökhan Sazdağı açıklaması: 'Birbirimizi iyi anlıyoruz'

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Vaclav Cerny, sahalarında Kocaelispor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Takım olarak doğru başlangıç yaptıklarını vurgulayan Çek oyuncu, skor avantajını daha iyi kullanabileceklerini dile getirdi:
"Üç güzel golle, çok önemli 3 puan aldık. Maça iyi başladık, 2-0'dan sonra maçı daha iyi tutabilirdik. Maçı daha kolay hale getirebilirdik. Bunları yapamadık."
"İLK GOLÜMÜ ATTIM, MUTLUYUM"
Beşiktaş formasıyla golle tanışmanın sevincini yaşadığını ifade eden Cerny, hedeflerini şu sözlerle paylaştı:
"İlk golümü attığım için mutluyum, umarım daha çok gol atarım."
"SAHADA İYİ ANLAŞIYORUZ"
Takım içindeki uyumdan bahseden Cerny, özellikle Gökhan Sazdağı ile yakaladıkları iletişime değindi:
"Gökhan Sazdağı ile çok konuşuyoruz ve birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. Daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum."