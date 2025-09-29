Vaclav Cerny'den Gökhan Sazdağı açıklaması: 'Birbirimizi iyi anlıyoruz'

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Vaclav Cerny, sahalarında Kocaelispor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Takım olarak doğru başlangıç yaptıklarını vurgulayan Çek oyuncu, skor avantajını daha iyi kullanabileceklerini dile getirdi:

"Üç güzel golle, çok önemli 3 puan aldık. Maça iyi başladık, 2-0'dan sonra maçı daha iyi tutabilirdik. Maçı daha kolay hale getirebilirdik. Bunları yapamadık."

"İLK GOL ÜMÜ ATTIM, MUTLUYUM"

Beşiktaş formasıyla golle tanışmanın sevincini yaşadığını ifade eden Cerny, hedeflerini şu sözlerle paylaştı:

"İlk golümü attığım için mutluyum, umarım daha çok gol atarım."

"SAHADA İYİ ANLAŞIYORUZ"

Takım içindeki uyumdan bahseden Cerny, özellikle Gökhan Sazdağı ile yakaladıkları iletişime değindi:

"Gökhan Sazdağı ile çok konuşuyoruz ve birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. Daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum."