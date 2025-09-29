Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.09.2025 22:43:00
Cumhuriyet Spor
Vaclav Cerny'den Gökhan Sazdağı açıklaması: 'Birbirimizi iyi anlıyoruz'

Beşiktaş'ın Çek oyuncusu Vaclav Cerny, 3-1 kazandıkları Kocaelispor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Vaclav Cerny, sahalarında Kocaelispor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Takım olarak doğru başlangıç yaptıklarını vurgulayan Çek oyuncu, skor avantajını daha iyi kullanabileceklerini dile getirdi:

"Üç güzel golle, çok önemli 3 puan aldık. Maça iyi başladık, 2-0'dan sonra maçı daha iyi tutabilirdik. Maçı daha kolay hale getirebilirdik. Bunları yapamadık."

"İLK GOLÜMÜ ATTIM, MUTLUYUM"

Beşiktaş formasıyla golle tanışmanın sevincini yaşadığını ifade eden Cerny, hedeflerini şu sözlerle paylaştı:

"İlk golümü attığım için mutluyum, umarım daha çok gol atarım."

"SAHADA İYİ ANLAŞIYORUZ"

Takım içindeki uyumdan bahseden Cerny, özellikle Gökhan Sazdağı ile yakaladıkları iletişime değindi:

"Gökhan Sazdağı ile çok konuşuyoruz ve birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. Daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum."

