Jota Silva parladı

BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Karagümrük’ü mağlup ederken Jota Silva performansıyla öne çıktı. Portekizli futbolcu bu sezon ilk kez 11’de oynadı ve Siyah-Beyazlıları 1-0 öne geçiren golü attı. Jota, Beşiktaş’taki 3. golünü kaydetti. Jota’nın 82’deki şutunda top üst direkten döndü. Sergen Yalçın, Karagümrük karşısında geçen haftaki Samsunspor karşılaşmasının 11’inden 3 değişiklik yaptı. Sakat Rıdvan’ın yerine 4 maç sonra Jurasek ilk 11’de şans buldu. Salih yedek soyunurken yerine cezası biten Orkun görev yaptı. Yalçın, Abraham’ı kulübeye çekip Toure’yi oynattı. Abraham 70’te oyuna girdi.

CENGİZ PENALTI KAÇIRDI

Karagümrüklü Serginho’nun eline gelen topta hakem Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltı verdi. Cengiz’in 58. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Grbic kurtardı. Beşiktaş ligde kullandığı son 3 penaltının 2’sini kaçırdı. Grbic, 8. dakikada bir topu çizgiden çıkardı, maçı toplamda 10 kurtarışla tamamladı.