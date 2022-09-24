Juan Mata: 'Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'

24 Eylül 2022 Cumartesi, 22:17

Galatasaray'da ilk kez İstanbulspor maçında forma giyen Juan Mata, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İspanyol yıldız, "Galatasaray benim için her zaman çok büyük bir kulüp oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, Avrupa'nın büyük takımı. Türkiye'nin en büyük ve en başarılı takımı. En üst seviyede mücadele edebileceğim bu tarz bir şeye ihtiyacım vardı. Lig maçında da geçen gün gelmiştim atmosfer inanılmazdı gerçekten. Bugün de 35 bin kişi karşıladı ve bizi destekledikleri için teşekkür ederim" dedi.

Takım içinde rekabet için önemli oyuncular olduğu hatırlatılan Mata, "Çok önemli takımlardan çok önemli oyuncular geldi. Antrenörümüzün memnun olduğunu düşünüyorum. Ben de burada oynamak için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Transferinin ani bir şekilde geliştiği sorulan 34 yaşındaki futbolcu, "Çok kısa süre içerisinde gerçekleşti transferim. Türkiye'de böyle büyük bir takımdan teklif aldığımı öğrenince birkaç saat içinde tamamladık görüşmeleri. Erden Bey ile görüştük, onun gelmiş olması da hızlandırdı. Uçağa atlayıp geldim hemen" diye konuştu.

Fiziksel kondisyonu sorulan Mata, "Oynamak ve mücadele etmek için Galatasaray'dayım. Fiziksel olarak kendimi geliştirmeye devam ediyorum" cevabını verdi.