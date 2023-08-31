Juan Mata'ya Japonya'dan sürpriz teklif

Yayınlanma: 31.08.2023 - 03:17

Güncelleme: 31.08.2023 - 03:17

Galatasaray'da şampiyonluk yaşadıktan sonra takımdan ayrılan Juan Mata'ya sürpriz bir teklif geldi.

Marca'da yer alan habere göre Japon ekibi Vissel Kobe'nin 35 yaşındaki futbolcuya bir teklif sunduğu belirtildi.

İspanyol futbolcuya başka tekliflerin de bulunduğu aktarıldı. Ancak Mata'nın Vissel Kobe'den gelen teklifi, diğer tekliflerin üzerinde gördüğü öne sürüldü.

Mata'nın Japon ekibine transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanabileceği ifade edildi.

Juan Mata, Galatasaray'da geçen sezon çıktığı 18 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.