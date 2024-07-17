Judo'da Paris 2024 için geri sayım sürüyor!
26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları yaklaşırken Judo Milli Takımı, hazırlıklarını Kastamonu'da yapıyor.
Judo Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Kastamonu'da hazırlanıyor.
Başantrenör Iraklı Uznadze ile antrenörler Onur Akgün ve Derya Cıbır Zengi yönetiminde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren ay-yıldızlılar, olimpiyatlarda 8 sıklette mücadele edecek.
"SPORCULARIMIZIM MORALLERİ YERİNDE"
Judo Milli Takımı'nda 48 kiloda Tuğçe Beder, 70 kiloda Fidan Ögel, +78 kiloda Kayra Özdemir, 60 kiloda Salih Yıldız, 66 kiloda Muhammed Demirel, 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank ve +100 kiloda İbrahim Tataroğlu, Paris 2024 için kota almayı başardı.
Milli takım antrenörü Derya Cıbır Zengi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kastamonu'daki hazırlıkların 6 Temmuz'da başladığını belirterek, "Çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor, sporcularımızım moralleri yerinde. Yardımcı sporcularımızla birlikte Kastamonu'daki kampımızda 42 sporcu bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Zengi, Kastamonu kampının 22 Temmuz'da sona ereceğini kaydetti.
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