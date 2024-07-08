Paris 2024'te mücadele edecek basketbol takımları belli oldu!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek 12 takımın tamamı belli oldu.
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek 12 takımın tamamı geride kalan hafta düzenlenen Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Olimpiyat Elemeleri'nin tamamlanmasıyla belli oldu ve 4 takım daha Paris 2024'e katılım hakkı kazandı.
Dört ayrı ülkede düzenlenen FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde turnuvalarını şampiyon olarak tamamlayan Yunanistan, İspanya, Brezilya ve Porto Riko, Paris 2024 biletini alan son dört takım oldu.
Paris 2024'te mücadelede edecek 12 takım, 3 grupta yer alacak. Gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Avustralya, Kanada, Yunanistan, İspanya.
B Grubu: Fransa, Almanya, Japonya, Brezilya.
C Grubu: Sırbistan, Güney Sudan, ABD, Porto Riko.
Paris 2024'te Erkekler Olimpiyat Basketbol Turnuvası 27 Temmuz'da Lille'de başlayacak ve 10 Ağustos'ta Paris'teki Bercy Arena'da oynanacak final ve üçüncülük maçıyla sona erecek.
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