Julen Lopetegui'den Marcao yorumu! 'Doktorları ilgilendiren bir soru'
Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui, Galatasaray'dan transfer edilen Marcao için konuştu. Lopetegui , 'Marcao, buraya önemli bir oyuncu olmak için geldi ve eminim olacak' dedi.
Sevilla'nın, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao için teknik direktör Julen Lopetegui açıklamada bulundu.
İspanyol teknik adam, cumartesi günü oynanan Villarreal karşılaşmasından önce 26 yaşındaki futbolcunun sakatlığı için gelen soruya, "Bu doktorları ilgilendiren bir soru, cevap veremem. Tedavisi tamamlandığında, onu mümkün olan en kısa sürede kullanmaya çalışacağız. Marcao, buraya önemli bir oyuncu olmak için geldi ve eminim olacak" ifadelerini kullandı.
Brezilyalı savunma oyuncusu, sakatlığı nedeniyle şu ana kadar Sevilla'da hiç süre alamadı.
Endülüs ekibi, Galatasaray'dan Marcao'yu bonuslarla birlikte 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
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