Julen Lopetegui'den sürpriz imza: Yeni adresi belli oldu!

İspanyol Teknik Direktör Julen Lopetegui'nin, Katar Milli Futbol Takımı'nın başına getirildiği kaydedildi.

Julen Lopetegui'den sürpriz imza: Yeni adresi belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 15:22

Katar Milli Futbol Takımı, Luis Garcia'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Julen Lopetegui'yi takımın başına getirdi. 

İSPANYA'YI ÇALIŞTIRMIŞTI

Kariyerinde son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ı çalıştıran 58 yaşındaki teknik direktör, Wolverhampton, Sevilla ve Real Madrid'de de görev almıştı. 

İspanyol teknik direktör, son milli takım deneyimini 2016-2018 yılları arasında İspanya Milli Takımı'nı çalıştırarak yaptı.


Etiketler: #Julen Lopetegui #katar #milli takım

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