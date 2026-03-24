Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jules Kounde'den Galatasaray'a büyük övgü: 'Onlarla karşılaşmadım ama...'

24.03.2026 22:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın 27 yaşındaki Fransız oyuncusu Jules Kounde, katıldığı bir yayında Galatasaray taraftarından övgü ile bahsetti.

Galatasaray taraftarının iç sahada oluşturduğu atmosfer gündem olmaya devam ediyor.

Barcelona'nın Fransız sağ beki Jules Kounde, katıldığı bir canlı yayında Galatasaray taraftarından övgüyle bahsetti.

27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma karşı hiç oynamasa da stadyumda iyi bir atmosferin olduğunu duyduğunu söyledi.

"ATMOSFER FENAYMIŞ"

Jules Kounde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'la karşılaşmadım ama takımda onlarla maç yapmış oyuncular var. Duyduğuma göre atmosfer fenaymış. Kendinizi bile duyamıyormuşsunuz."

40 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Piyasa değeri 65 milyon Euro olarak gösterilen futbolcunun, Barcelona ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Barcelona formasını bu sezon 40 kez giyen Kounde, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ATMOSFERİYLE DAMGA VURMUŞTU

Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında ortaya koyduğu performansla turnuvaya damga vurmuştu. Aslan, bu sezon Devler Ligi'nin lig aşamasında evinde oynadığı ilk maçta Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımlarından Bodo/Glimt'i de evinde yenen Cimbom, Atletico Madrid ile ise berabere kaldı.

Son 16 play-off turunda Juventus'a içerde 5 gol atan Galatasaray, son 16 turunda da Liverpool'u bir kez daha eli boş gönderdi. Deplasmanda rakibine 4-0 mağlup olan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 

İlgili Konular: #galatasaray #barcelona #jules kounde

