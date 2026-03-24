Trabzonspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı!

24.03.2026 21:34:00
Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında kendi evinde oynayacağı Galatasaray maçının biletlerini satışa sundu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Dev maçın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP Platinum -B: 20 bin,

VIP Platinum A/C: 15 bin,

VIP Gold 12 bin 500,

VIP Silver 10 bin,

Batı Tribünler 4 bin 250,

Doğu Tribünler 3 bin 750,

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 2 bin 250,

Güney-Kuzey Kale Arkası ve Misafir Tribün biletleri 1750 lira

