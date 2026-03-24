Trabzonspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Dev maçın bilet fiyatları şu şekilde:
VIP Platinum -B: 20 bin,
VIP Platinum A/C: 15 bin,
VIP Gold 12 bin 500,
VIP Silver 10 bin,
Batı Tribünler 4 bin 250,
Doğu Tribünler 3 bin 750,
Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 2 bin 250,
Güney-Kuzey Kale Arkası ve Misafir Tribün biletleri 1750 lira