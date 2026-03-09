Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane için açıklama: 'Sağlığı iyi giderse bizim için...'

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi.

Daha önce milli takım kadrosuna yer alması için yeteneklerini sahaya yansıtması gerektiğini söyleyen Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 30 yaşındaki futbolcunun kadroya dönebileceğinin sinyallerini verdi.

Nagelsmann, Leroy Sane ile ilgili "Sağ kanattan sık sık içeriye doğru kesen, onun profiline sahip çok fazla oyuncumuz yok. Sağlığı iyi giderse bizim için çok önemli bir oyuncu olabilir" dedi.

Alman çalıştırıcı ayrıca, "Aramızda harika bir ilişki var ve Leroy bazı harika maçlar oynadı. Galatasaray'da iyiye gidiyor. Dürüst olalım, sahada nihayetinde ne yapacağını %100 bilemeyiz" şeklinde konuştu.

Bu sezon Galatasaray formasını 34 kez terleten Alman yıldız, 6 gol - 8 asistlik katkı sağladı.

Sane, son oynanan Beşiktaş derbisinde ise kırmızı kart gördü.