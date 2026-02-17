Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.02.2026 20:02:00
Okan Buruk'tan Juventus maçında Leroy Sane kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı sona eren Alman oyuncu Leroy Sane'ye UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda karşılaşacağı Juventus maçında ilk 11'de görev vermedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile karşılaşan Galatasaray'da ilk 11 belli oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı geçen Leroy Sane'yi riske atmadı ve Alman yıldıza ilk 11'de forma vermedi.

LEROY SANE İLK 11'DE YOK

Leroy Sane, Juventus karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

Galatasaray'ın Juventus karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang, Victor Osimhen.

