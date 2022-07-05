Jure Balkovec, Alanyaspor'da
Alanyaspor, Jure Balkovec ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Slovenyalı sol bek Balkovec için imza töreni düzenledi. İmza töreninde Balkovec'in yanı sıra Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu yer aldı.
Başkan Hasan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Alanyaspor'umuzun kamp dönemi devam ederken, bir taraftar da transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sol bek mevkisinde eksiğimiz vardı. Balkovec ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Fatih Karagümrük'te zaten başarılı bir oyuncuydu. Başarısını Alanya'da da artırarak devam ettireceğine inanıyorum. Kulübümüze ve Balkovec'e hayırlı olsun" dedi
Jure Balcovec ise şunları söyledi: "Öncelikle başkan beye güzel düşünceleri için teşekkür ediyorum. Benim için yeni bir kariyer ve seviye olarak bir üst seviyede olduğumu düşünüyorum. Bu takım için elimden geleni yapacağım. Ayrıca teknik ekiple yeniden buluştuğum için de mutluyum."
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