Jürgen Klopp: "İyi ki her hafta Inter'le oynamıyoruz"
Jürgen Klopp ve Simone Inzaghi Liverpool - Inter maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, "İyi ki her hafta Inter'le oynamıyoruz" dedi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Liverpool - Inter maçı sonrası Jürgen Klopp ve Simone Inzaghi açıklamalarda bulundu.
Jürgen Klopp maç sonu yaptığı açıklamada kaybetmelerine rağmen iki maçın toplamında turu geçmelerinin adil olduğunu söyleyerek, "Her hafta Inter ile karşılaşmayacak olmamız bir şans! Bazen bu maçtaki gibi çok koşmak zorunda kalırsınız ki biz de koştuk ama akıllıca olmayan çok basit toplar kaybettik. İki maçın toplamına baktığımızda turu geçmemizin adil olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
İtalyan teknik adam Inzaghi ise gurur duyulacak bir performansa rağmen kırmızı kartın dengelerini bozduğunu açıklayarak "Zor bir statta, çok ama çok güçlü bir takıma karşı harika bir maç çıkarttık. İlk maçtaki 2-0'lık skor kahrediyor ama bizim adımıza haksız bir sonuçtu, hak etmemiştik. Alexis'in atılması maçın son saatine malesef damga vurdu. Kazandık ama malesef işe yaramadı." sözlerini kullandı.
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