Jürgen Klopp'tan Arsenal'a büyük övgü!
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı Arsenal ile 1-1 berabere kalan Liverpool'da Jürgen Klopp, maçın ardından konuştu. Alman hoca, "Aman Tanrım, ne kadar güçlüler? İyi haber şu ki biz de iyiyiz. İkinci yarıya iyi başladık, gol atmalıydık" dedi.
Liverpool'un tecrübeli teknik direktörü Jürgen Klopp, 1-1 berabere biten Arsenal karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.
Jürgen Klopp'un açıklaması şu şekilde:
"Aman Tanrım, ne kadar güçlüler? İyi haber şu ki biz de iyiyiz. İkinci yarıya iyi başladık, gol atmalıydık. Şut atmak yerine pas veriyoruz, dört beş kez bunu yapıyoruz, bu bir ders oluyor. Ama genel olarak oynadığımız oyun harika."
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