Liderlik maçında Liverpool ile Arsenal yenişemedi!

İngiltere Premier Lig'in liderlik mücadelesinde Liverpool, Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 22:31
Liderlik maçında Liverpool ile Arsenal yenişemedi!
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İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Arsenal, 4. dakikada Gabriel ile öne geçti. Liverpool bu gole 29. dakikada Muhammed Salah ile karşılık verdi.

Liverpool ile Arsenal arasındaki maçta kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 tamamalandı.

Bu sonucun ardından Arsenal 40, Liverpool 39 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Liverpool, Burnley deplasmanına konuk olacak.


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