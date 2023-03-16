Jürgen Klopp'tan itiraf! 'Turu doğru takım geçti'

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 08:43

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 08:43

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Real Madrid'e elendikleri karşılaşmayla ilgili açıklama yaptı.

Maçta iyi oynayan taraf olmadıklarını belirten Klopp, elenmelerinin doğal sonuç olduğunu söyleyerek, "5-2 geride olmak normal bir sonuç değil. Eğer turu geçmek istiyorsanız bu gibi maçlarda özel performanslar göstermek zorundasınız. Biz özel bir performans ortaya koyamadık. Madrid maçı daha iyi oynayan taraftı. Turu doğru takım geçti. İstediğimiz bu değildi ama ortaya çıkan sonuç bu." diye konuştu.

İlk yarıda bulabilecekleri golle maçı çevirme şansı yakalayabilecekleri varsayımını yapan Klopp, "Böyle maçlarda yakalamanız gereken önemli anlar vardır. İlk yarıda golü bulabilseydik çok şey değişebilirdi ama bu bir varsayım. Kimse bu turu Liverpool nasıl geçer diye düşünmedi muhtemelen. Elemeli maçlarda doğru takımın turu geçtiğini böyle de anlayabilirsiniz" açıklamasını yaptı.

Liverpool kaptanı Virgil Van Dijk da, kulüp tarihinde Real Madrid karşısında oynadıkları 7 maçın hiçbirini kazanamadıklarının hatırlatılması üzerine, "Ben Real Madrid'e karşı oynadığım hiçbir maçı kazanamadım. Bu yüzden kazanmayı çok istedik ama olmadık. Hiçbir zaman size kazanma şansı vermeyen bir takıma karşı oynuyorsunuz. Zor anlar yaşadıklarında bile sakin kalıyorlar. Modric ve Benzema'ya bakarsanız fark yaratanları zaten görebilirsiniz." açıklamasını yaptı.