UFC hafif siklet şampiyonu Justin Gathje'nin kim olduğu sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Justin Gaethje kimdir? UFC hafif siklet şampiyonu Justin Gaethje kaç yaşında, nereli? Justin Gaethje'nin kaç yenilgisi var?

JUSTIN GAETHJE KİMDİR?

Justin Ray Gaethje, 14 Kasım 1988'de Tucson, Arizona'da doğdu ve Safford, Arizona'da büyüdü. Gathje'nin annesi postane müdürü, babası ise bakır madencisiydi.

JUSTIN GAETHJE'NİN HAYATI VE GÜREŞ KARİYERİ

Gaethje dört yaşında güreşe başladı. Safford Lisesi'ne gitti ve burada dört kez finalist ve iki kez eyalet şampiyonu oldu. Gaethje, Safford Lisesi'nden 191–9'luk bir rekorla mezun oldu. Birinci sınıf öğrencisi olarak Gaethje, Oregon Güreş Klasik'inde üçüncülük de dahil olmak üzere 18–9'luk bir rekor elde etti, NCAA Batı Bölge Şampiyonası'nı kazandı ve Batı Güreş Konferansı Birinci Takımına seçildi.

Gaethje, karma dövüş sanatlarıyla (MMA) ilk kez Kuzey Colorado Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisiyken tanıştı ; burada Georges St-Pierre , Clay Guida ve gelecekteki rakibi Donald Cerrone gibi Ultimate Fighting Championship (UFC) dövüşçüleriyle güreşti. Amatör kariyerinde 7-0'lık bir rekor elde ettikten sonra Gaethje, 20 Ağustos 2011'de geleceğin UFC dövüşçüsü Kevin Croom'a karşı profesyonel debutunu yaptı.

6 Nisan'da, Gaethje'nin 18 Nisan'da UFC 249'da geçici UFC Hafif Sıklet Şampiyonluğu için Tony Ferguson ile karşılaşmak üzere kısa bir süre önce maça çıkacağı duyuruldu. Ancak 9 Nisan'da UFC başkanı Dana White, bu etkinliğin ertelendiğini ve maçın bunun yerine 9 Mayıs 2020'de yapılacağını açıkladı. Gaethje, Ferguson'u beşinci rauntta TKO ile durdurarak maçı domine etti ve böylece Ferguson'un 12 ardışık galibiyetlik kişisel rekorunu sona erdirdi. u, Gaethje'yi UFC tarihinde ilk yedi maçının her birinde en az bir gece bonusu kazanan tek dövüşçü yaptı.

Gaethje, 14 Haziran 2026'da UFC Freedom 250'de tartışmasız UFC Hafif Sıklet Şampiyonluğu için şampiyon Ilia Topuria ile karşılaştı. Ana maçta dördüncü raundun sonunda köşe hakeminin durdurmasıyla teknik nakavtla şampiyonluğu kazandı ve Topuria'ya karma dövüş sanatlarındaki ilk yenilgisini yaşattı.