Jusuf Nurkic'e yumruk atmıştı: NBA'den Draymond Green'e büyük ceza!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 13:00

Güncelleme: 14.12.2023 - 13:00

Golden State Warriors forveti Draymond Green'in NBA tarafından süresiz olarak uzaklaştırıldığı bildirildi.

NBA yönetimi, salı günü Phoenix Suns'a karşı oynanan maçta Jusuf Nurkic'e vurmasının ardından Green'in süresiz olarak uzaklaştırıldığını açıkladı. Green, bu hareketi sonrası sportemenlik dışı faul cezası alarak oyundan atılmıştı.

NBA'den yapılan açıklamada bu uzaklaştırma kararında, Green'in "sportmenlik dışı eylemleri sürekli olarak tekrarlıyor olmasının" dikkate alındığı belirtildi.

5 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Draymond, yakın zamanda Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert'i boğduğu için NBA tarafından beş maç ceza almıştı.

33 yaşındaki oyuncunun parkelere dönmeden önce belirli lig ve takım koşullarını karşılaması gerekeceği de kayıtlara geçti.