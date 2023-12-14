NBA'de tarihi gece... Yunan yıldız takım ve kariyer rekoru kırdı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks'ın Indiana Pacers'ı 140-126 mağlup ettiği maçta takım ve kariyer rekoru kırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 10:47
NBA'de tarihi gece... Yunan yıldız takım ve kariyer rekoru kırdı!
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NBA'de normal sezon heyecanı, önceki gece oynanan dokuz karşılaşmayla devam etti.

Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk ettiği Indiana Pacers'ı 140-126 mağlup etti.

Giannis Antetokounmpo 64 sayılık harika performansıyla takım ve kariyer rekorunu kırarak Bucks'ı galibiyete taşıyan oyuncu oldu. Antetokounmpo 20/28 şut isabetinin yanı sıra karşılaşmada 14 ribaund, 3 asist, 4 top çalma ve 1 blokla oynadı. Damian Lillard ise maçı 21 sayı, 4 ribaund, 6 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.

Pacers cephesinde Tyrese Haliburton 22 sayı, 5 ribaund ve 7 asistle oynarken, Myles Turner 22 sayı, 9 ribaund ve 1 blok kaydetti.

ALPEREN'İN TAKIMI KENDİ EVİNDE GÜLDÜ

Houston Rockets, Toyota Center'da Memphis Grizzlies'i 117-104 yıktı.

Tari Eason, Rockets'a 25 sayı ve 14 ribaundlık double-double'ı ile liderlik etti. Jabari Smith 20 sayı ve 10 ribaundla oynarken, temsilcimiz Alperen Şengün karşılaşmayı 9 sayı, 10 ribaund ve 2 asistle tamamladı.

Jaren Jackson Jr. 44 sayı, 7 ribaund, 2 asist, 4 top çalma ve 1 blokla Grizzlies'in en skorer ismiydi. Derrick Rose ise 19 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 1 blokla oynadı.

CEDİ OSMAN'IN EKİBİ LAKERS'A BOYUN EĞDİ 

Los Angeles Lakers, FrostBank Center'da ev sahibi San Antonio Spurs'ü 122-119 devirdi.

LeBron James'in sol baldırındaki rahatsızlık nedeniyle forma giymediği karşılaşmada Anthony Davis, 37 sayı, 10 ribaund ve 4 top çalmayla Lakers'a liderlik eden oyuncu oldu. Taurean Prince 17 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Spurs'te Victor Wembanyama 30 sayı, 13 ribaund, 2 asist, 3 top çalma ve 6 blokla mücadele etti. Keldon Johnson 28 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle oynarken, temsilcimiz Cedi Osman maçı 5 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle tamamladı.

NBA'de oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Philadephia 76ers 129-111 Detroit Pistons

New Orleans Pelicans 142-122 Washington Wizards

Miami Heat 115-104 Charlotte Hornets

Toronto Raptors 135-128 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 116-112 Phoenix Suns

Utah Jazz 117-113 New York Knicks


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