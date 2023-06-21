Juventus, Arkadiusz Milik'in bonservisini aldı
Juventus, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Arkadiusz Milik'in bonservisini aldığını açıkladı.
Serie A ekibi Juventus, geçtiğimiz sezon Marsilya'dan kiralanan Arkadiusz Milik'in bonservisini aldığını açıkladı.
Torino ekibi, Milik'in sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu maddesini kullandı ve Milik'i 6.3 milyon euro karşılığında transfer etti.
Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 41 karşılaşmaya çıkan Milik, 9 gol atarken 1'de asist yapmıştı.
Arkadiusz Milik daha önce Gornik Zabrze, Bayer Leverkusen, Augsburg, Ajax, Napoli ve Marsilya formaları giydi.
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