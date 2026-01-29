Galatasaray HDI Sigorta kendi evinde Halkbank'a geçit vermedi!

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank karşı karşıya geldi.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.

4 MAÇTA 2 GALİBİYET

Bu sonucun ardından Galatasaray, 4. maçında 2. galibiyetini elde etti ve grupta 2. sıraya yükseldi. Halkbank ise 4 maç sonunda 3. mağlubiyetini yaşadı.

Müsabakada, uluslararası voleybol hakemi Yavuz Akdemir de yardımcı hakem olarak görev yaptı.

Galatasaray, gruptaki 5. maçında Belçika'nın Knack takımına konuk olacak. Halkbank ise sahasında Polonya'nın Bogdanka ekibini ağırlayacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Yavuz Akdemir

Galatasaray HDI Sigorta: Maar, Alonso, Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright)

Halkbank: Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sotola, Leal (Volkan Döne, Hofer, Sliwka, Arda Bostan, Umut Özdemir, Sokolov)

Setler: 25-16, 27-25, 22-25, 25-20

Süre: 127 dakika (25, 38, 35, 29)