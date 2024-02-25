Juventus - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın takımı Juventus, İtalya Serie A'nın 26. haftasında kendi sahasında Frosinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 11:27
Juventus - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Eusebio Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.

JUVENTUS - FROSİNONE MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

JUVENTUS - FROSİNONE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Antonio Rapuano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus, ligde oynadığı son maçta Hellas Verona deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.  

Frosinone ise sahasında karşılaştığı Roma'ya  3-0 mağlup olmuştu.  


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