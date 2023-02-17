Juventus galibiyeti koruyamadı!

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 08:27

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 08:27

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İtalyan devi Juventus'la Fransız temsilcisi Nantes karşı karşıya geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Maçın 13. dakikasında Vlahovic'in golüyle öne geçen Juventus, ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda ise Nantes, 60. dakikada Mostafa Mohamed'in asistinde Blas'ın golüyle eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

İki takımı bir kez daha karşı karşıya getirecek rövanş maçı ise 23 Şubat Salı günü oynanacak.