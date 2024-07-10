Juventus, Khephren Thuram'ı açıkladı!
Juventus, Nice'ten orta saha oyuncusu Khephren Thuram'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Juventus, Nice'ten Khephren Thuram transferini resmen açıkladı.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Thuram ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Juventus, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.
Thuram, İtalyan ekibinden senelik 2.5 milyon euro net maaş kazanacak.
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