Juventus, Khephren Thuram'ı açıkladı!

Yayınlanma: 10.07.2024 - 20:05

Güncelleme: 10.07.2024 - 20:05

Juventus, Nice'ten Khephren Thuram transferini resmen açıkladı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Thuram ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Juventus, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

Thuram, İtalyan ekibinden senelik 2.5 milyon euro net maaş kazanacak.