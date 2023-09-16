Juventus, Lazio'yu evine eli boş gönderdi!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 18:22

Güncelleme: 16.09.2023 - 18:22

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Juventus, sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maçı Juventus, 3-1'lik skorla kazandı.

Juventus, 10. dakikada Dusan Vlahovic ile öne geçti. Federico Chiesa, 26. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Juventus'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Lazio, 64. dakikada Luis Alberto'nun attığı golle durumu 2-1 yaptı. Juventus'ta ilk golü atan Vlahovic, bu kez 67'de sahneye çıktı. Juventus'un Sırp yıldızı Vlahovic, bu maçtaki golleriyle birlikte 4 haftada 4 gole ulaştı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Juventus, sahasında Lazio'yu 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından Juventus, 10 puana yükseldi. Lazio, 3 puanda kaldı.

Juventus, ligde gelecek hafta Sassuolo deplasmanına gidecek. Lazio, sahasında Monza'yı ağırlayacak.