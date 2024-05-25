Juventus - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında kendi sahasında Monza ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da son hafta heyecanı yaşanıyor.
Paolo Montero yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS - MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
JUVENTUS - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maria Sole Ferrieri Caputi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Juventus, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Bologna ile 3-3 berabere kalmıştı.
Monza ise kendi sahasında ağırladığı Frosinone'ye 1-0 mağlup olmuştu.
Kenan Yıldız haberleri juventus haberleri Monza haberleri İtalya Serie A haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hepimiz kabul etmek zorundayız'
- Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı
- 1 ay boyunca McDonald's yiyen belgeselci öldü
- Torpilin pozu da çıktı!
- Katili en yakını çıktı!
- 'Yasa çıksa da ötenazi yapmayacağız'
- ‘Cemaatçiler benim yuvamı dağıttı’
- Harp Okulu'ndaki 40 cemaatçi teğmen nasıl kurtuldu?
- Evlenmeyi hiç istemeyen 4 burç
- İmamoğlu veya Yavaş aday olacak mı?