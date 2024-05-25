Juventus - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında kendi sahasında Monza ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 11:38
Juventus - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da son hafta heyecanı yaşanıyor.

Paolo Montero yönetimindeki Juventus, kendi sahasında Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile karşı karşıya gelecek.

JUVENTUS - MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

JUVENTUS - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maria Sole Ferrieri Caputi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Bologna ile 3-3 berabere kalmıştı.

Monza ise kendi sahasında ağırladığı Frosinone'ye 1-0 mağlup olmuştu.


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