3-0'dan mucize dönüş: Juventus, 1 puanı Kenan Yıldız'la aldı

Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Juventus, 3-0 geriden gelip Bologna ile 3-3 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 23:48
3-0'dan mucize dönüş: Juventus, 1 puanı Kenan Yıldız'la aldı
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Serie A'da 37. hafta mücadelesinde Bologna ile Juventus karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maç 3-3 beraberlikle sona erdi. 

Bologna, 2. dakikada Calafiori, 11. dakikada Castro ve 53. dakikada yine Calafiori ile maçı 3-0'a getirdi. 

Juventus'ta Chiesa 76. dakikada bulduğu golle geri dönüşün ateşine yaktı. 83. dakikada Milik skoru 3-2'ye getirdi. 

KENAN YILDIZ DÖNÜŞÜ TAMAMLADI

Milik'in golünden sadece bir dakika sonra milli oyuncu Kenan Yıldız 84. dakikada Bologna savunmasının hatasında topu kaptı ve uzak mesafeden golü atarak skoru eşitledi. 

Kenan Yıldız 57. dakikada Gatti'nin yerine oyuna dahil oldu. 

Bu sonuçla birlikte Juventus son hafta öncesi 68 puanla aynı puana sahip Bologna'nın bir sıra altında 4. sırada yer aldı. 

Bologna ve Juventus daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynama hakkını elde etmişti. 

 


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