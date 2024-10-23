Juventus, Stuttgart karşısında uzatmalarda yıkıldı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Stuttgart, deplasmanda Juventus'u 1-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Juventus, Stuttgart'ı konuk etti.
Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Stuttgart, 1-0 kazandı.
Mücadelenin 84. dakikasında Juventus'ta Danilo kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Stuttgart'ta Enzo Millot ise, 86. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Dakikalar 90+2'yi gösterirken, Stuttgart'ta El-Bilal Toure golünü attı ve takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla birlikte Juventus 6 puanda kaldı, Stuttgart ise 4 puana ulaştı.
MİLLİLERİMİZ FORMA GİYDİ
Öte yandan Milli futbolcularımızdan Kenan Yıldız, Juventus'ta; Atakan Karazor ise Stuttgart'ta 90 dakika forma giydi.
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Juventus, Lille'e konuk olacak. Stuttgart ise Atalanta'yı ağırlayacak.
Etiketler: #Stuttgart #juventus #uefa şampiyonlar ligi
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