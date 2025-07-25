Juventus'tan Premier Lig devine flaş Kenan Yıldız yanıtı!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Chelsea'nin milli futbolcu Kenan Yıldız için yaptığı yüksek bonservis teklifini reddettiği iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport’un haberine; göre Chelsea yöneticileri, önceki günlerde İtalya’ya giderek Juventus ile Kenan Yıldız'ın transferi için resmi olarak görüştü. Enzo Maresca yönetimindeki İngiliz ekibi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından milli oyuncuyu transfer etmek için 65 milyon Euro bandında bir teklif sundu. Ancak Juventus yönetimi, “Kenan Yıldız satılık değil” mesajını net şekilde iletti.

SÖZLEŞME UZATILACAK

Haberde, Juventus'un daha önce Barcelona ve Bayern Münih’in Kenan Yıldız'a olan ilgisini de geri çevirdiği söylendi.

Öte yandan Juventus milli futbolcunun sözleşmesini 2030’a kadar uzatmayı ve maaşını 4 milyon Euro seviyesine çıkarmayı planlıyor.

52 MAÇTA 12 GOL, 7 ASİST

Igor Tudor yönetimindeki Juventus'ta rolü büyüyen Kenan, önceki sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 52 maçta, 12 gol ve 7 asist üretmişti.