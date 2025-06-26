Kenan Yıldız'dan gelecek açıklaması: 'Futbolda her şey olabilir ama...'

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Kenan Yıldız, geleceğiyle ilgili, "Sonsuza kadar Juventus'ta kalmak istiyorum, bu benim için bir rüya" dedi.

"PARA HAKKINDA KONUŞMAM"

Sözlerine devam eden milli futbolcu, "Futbolda her şey olabilir ama buna rağmen sonsuza kadar burada kalmak istiyorum" diye konuştu.

Juventus'ta yeni sözleşme imzalanması gündeme gelen Kenan Yıldız, "Ben bunu düşünmüyorum, para hakkında konuşmam. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" sözlerini sarf etti.

MİLLİ YILDIZ İTALYA'DA MANŞETLERDE

İtalyan ekipte bu sezon 50 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 12 gol attı ve 8 asist yaptı.

Juventus'ta son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı ve açıklamalarıyla İtalya'da manşetlere çıktı.



