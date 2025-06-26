Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kenan Yıldız'dan gelecek açıklaması: 'Futbolda her şey olabilir ama...'

Kenan Yıldız'dan gelecek açıklaması: 'Futbolda her şey olabilir ama...'

26.06.2025 13:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kenan Yıldız'dan gelecek açıklaması: 'Futbolda her şey olabilir ama...'

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, İtalyan basına açıklamalarda bulundu.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Kenan Yıldız, geleceğiyle ilgili, "Sonsuza kadar Juventus'ta kalmak istiyorum, bu benim için bir rüya" dedi.

"PARA HAKKINDA KONUŞMAM"

Sözlerine devam eden milli futbolcu, "Futbolda her şey olabilir ama buna rağmen sonsuza kadar burada kalmak istiyorum" diye konuştu.

Juventus'ta yeni sözleşme imzalanması gündeme gelen Kenan Yıldız, "Ben bunu düşünmüyorum, para hakkında konuşmam. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" sözlerini sarf etti.

MİLLİ YILDIZ İTALYA'DA MANŞETLERDE

İtalyan ekipte bu sezon 50 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 12 gol attı ve 8 asist yaptı.

Juventus'ta son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı ve açıklamalarıyla İtalya'da manşetlere çıktı.


İlgili Konular: #juventus #Manşet #Kenan Yıldız

İlgili Haberler

Juventus'ta Kenan Yıldız fırtınası: 3 golle maça damga vurdu!
Juventus'ta Kenan Yıldız fırtınası: 3 golle maça damga vurdu! FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Wydad AC ile karşılaşan Juventus karşılaşmayı 4-1 kazandı. Milli oyuncu Kenan Yıldız, karşılaşmada 3 gol attı.
Kenan Yıldız attı, Juventus farklı kazandı!
Kenan Yıldız attı, Juventus farklı kazandı! FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İtalya ekibi Juventus, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'i 5-0 mağlup etti.
Juventus'tan flaş Igor Tudor kararı!
Juventus'tan flaş Igor Tudor kararı! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile sözleşme yenilediği kaydedildi.