Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri: 'Rakiplerimizden çok gerideyiz'
İtalyan ekip Juventus'un teknik direktörü Massimiliano Allegri, açıklamalarda bulundu. Allegri, "Sahanın neredeyse her yerinde birçok hata yapıyoruz. Atılan paslar sıkıntılı, teknik anlamda da sıkıntılarımız var" dedi.
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Juventus'un kötü gidişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Allegri yaptığı açıklamada, "Takıma yeni katılan oyunculardan memnunum ama sahada oyuncu yok. Inter ya da Milan'dan 5 as oyuncuyu kadrodan çekin yine de hiçbir sıkıntı çekmezler. Bizde bu durum aynı değil" dedi.
"RAKİPLERİMİZDEN ÇOK GERİDEYİZ"
Saha içinde çok fazla bireysel hata yaptıklarını söyleyen başarılı teknik direktör, "Sahanın neredeyse her yerinde birçok hata yapıyoruz. Atılan paslar sıkıntılı, teknik anlamda da sıkıntılarımız var. Kontratak sıfır, fiziksel anlamda da rakiplerimizden çok gerideyiz" şeklinde konuştu.
Torino ekibinde yeni transferlerden Paul Pogba, Di Maria ve Adrien Rabiot'un yanı sıra Federico Chiesa ve Wojciech Szczesny sakatlıkları sebebiyle forma giyemiyor.
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