Juventus, zirve yolunda ağır yaralı!

İtalya Serie A 27. hafta maçında Napoli, Juventus'u sahasında 2-1 mağlup etti. Juve zirvenin 12 puan gerisinde kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 07:32
Juventus, zirve yolunda ağır yaralı!
Abone Ol google-news

İtalya Serie A 27. hafta maçında Napoli, sahasında Juventus ile karşılaştı.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçı Napoli, 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Kvaratskhelia ve 88. dakikada Raspadori kaydetti.

Napoli 87. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, kaleciyi geçemedi. Dönen topu iyi takip eden Raspadori takımını düzgün bir vuruşla 2-1 öne geçti.

Juventus'ta Kenan Yıldız maça yedek başladı ve 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Juventus ligde 2 maç sonra puan kaybetti. Napoli ise üst üste 2. galibiyetini aldı.

Napoli puanını 43 yaparken, Zirve mücadelesi veren Juventus, 1 maçı eksik Inter'in 12 puan gerisine kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Atalanta ile oynayacak. Napoli ise Torino'yu ağırlayacak.


juventus haberleri napoli haberleri serie a haberleri

İlgili Haberler

Juventus'ta transferde Kenan Yıldız ayrıntısı: 'Yerine geçebilecek bir isim var'

Juventus'ta transferde Kenan Yıldız ayrıntısı: 'Yerine geçebilecek bir isim var'
Kenan Yıldız oyuna girdi, Juventus galibiyet hasretini sona erdirdi!

Kenan Yıldız oyuna girdi, Juventus galibiyet hasretini sona erdirdi!
Juventus deplasmanda 1 puana razı oldu

Juventus deplasmanda 1 puana razı oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğenin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme...

Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğenin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme...
‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor

‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor
Bozcaada'da Tenedos Antik Kenti kazılarında çok sayıda çocuk mezarı bulundu!

Bozcaada'da Tenedos Antik Kenti kazılarında çok sayıda çocuk mezarı bulundu!
Torununun sevgilisiyle planlanan 1 milyon liralık soygun…

Torununun sevgilisiyle planlanan 1 milyon liralık soygun…
Pirinci yıkamak gerekir mi, suda bekletmek neden riskli?

Pirinci yıkamak gerekir mi, suda bekletmek neden riskli?
Radyoaktif filmi bugün TV ekranlarında: Filmin konusu dikkat çekiyor!

Radyoaktif filmi bugün TV ekranlarında: Filmin konusu dikkat çekiyor!
İspanyol ekibi karar değiştirdi: Real Madrid'de gündem Arda Güler!

İspanyol ekibi karar değiştirdi: Real Madrid'de gündem Arda Güler!
Tolga Savacı’nın vasiyeti yerine getirildi! Eşi Nermin Bezmen paylaştı

Tolga Savacı’nın vasiyeti yerine getirildi! Eşi Nermin Bezmen paylaştı