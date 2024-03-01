Juventus'ta transferde Kenan Yıldız detayı: 'Yerine geçebilecek bir isim var'

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Federico Chiesa ile yollarını sezon sonunda ayırabileceği iddia edildi. İtalyan basını, Kenan Yıldız'ın Chiesa'nın yerini alabileceğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:46
Juventus'ta transferde Kenan Yıldız detayı: 'Yerine geçebilecek bir isim var'
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Serie A'da şampiyonluk yarışında lider Inter'in gerisinde kalan Juventus, Federico Chiesa için gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirecek.

NTV Spor'un La Gazette della Sport'tan aktardığı habere göre, Juventus'un sözleşmesinin bitmesine 1.5 yıl kalan Chiesa'yla kontrat yenilememesi halinde takımdan göndermek istediği aktarılırken bu transferden 35-40 milyon Euro arasında bir gelir beklediği kaydedildi.

KENAN YILDIZ DETAYI

Haberde, Juventus'un Chiesa'nın ayrılığına izin vermesi durumunda İtalyan oyuncunun yerini Kenan Yıldız'la doldurabileceği belirtildi.

"Yerine geçebilecek bir isim takımda zaten var, Kenan Yıldız," ifadeleri kullanılırken Juventus'un henüz bir karar vermediği kaydedildi.

Juventus formasıyla bu sezon 25 maçta süre alan Kenan Yıldız, 5 gol ve 1 asist kaydetti.

TRANSFER LİSTESİNDEKİ İSİMLER

Juventus'un bu bölgeye yapılabilecek bir transfer için listesinde 4 ismin yer aldığı ifade edildi.

Lazio'nun deneyimli oyuncusu Felipe Anderson, Genoa'dan Albert Gudmundson, Sassuolo'dan Domenico Berrardi ve Napoli'den Giacomo Raspadroi Juventus'un listesinde bulunuyor.


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