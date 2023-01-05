Juventus'a tek gol yetti

05 Ocak 2023 Perşembe, 08:46

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, deplasmanda Cremonese'yi 1-0 yendi.

Seria A'da 16. hafta maçında karşılaşmanın tek golü, uzatma dakikalarında Arkadiusz Krystian Milik'den geldi.

Bu sonuçla ligde zirve mücadelesi veren Juventus, puanını 34'a çıkarırken düşme hattında yer alan Cremonese ise 7 puanda kaldı.

Günün diğer maçlarında Fiorentina, konuk ettiği Monza ile 1-1 berabere kaldı.