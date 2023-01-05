Juventus'a tek gol yetti
İtalya Serie A'da Juventus, Cremonese deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, deplasmanda Cremonese'yi 1-0 yendi.
Seria A'da 16. hafta maçında karşılaşmanın tek golü, uzatma dakikalarında Arkadiusz Krystian Milik'den geldi.
Bu sonuçla ligde zirve mücadelesi veren Juventus, puanını 34'a çıkarırken düşme hattında yer alan Cremonese ise 7 puanda kaldı.
Günün diğer maçlarında Fiorentina, konuk ettiği Monza ile 1-1 berabere kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'den isim vermeden 'Sinan Ateş' açıklaması
- Erdoğan'dan maaşlara yeni ayar
- Soylu 'Sinan Ateş' sessizliğini bozdu
- İmamoğlu’nu kurtaracak imam
- Canlı yayında 6'lı masanın adayını açıkladı
- Zonguldak'ta 50 köy karantinaya alındı
- 'Alay' etmeye çalıştı, çok sert yanıt: 'Arsız'
- Tutuklular arasında MHP'li yönetici de var
- Emekli ve memura mart sonunda yeni zam mı geliyor?
- 'Yasal düzenleme': Porno sitelerine kimlikle girilecek