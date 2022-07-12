Juventus'a transfer olan Kenan Yıldız kimdir? Kenan Yıldız kaç yaşında, nereli?

12 Temmuz 2022 Salı, 16:54

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005'te Regensburg Almanya'da doğdu. Bayern Münih altyapısında yetişen Kenan Yıldız, 17 Yaş Altı Türk Milli Takımı'nda da forma giydi.

Kenan Yıldız, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla farklı yaş kategorilerinde çıktığı 20 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.

KENAN YILDIZ JUVENTUS'TA

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, 17 yaşındaki Almanya doğumlu Türk oyuncu Kenan Yıldız'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüp, Twitter'daki genç takım hesabından yaptığı paylaşımda, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Kenan Yıldız ile forvet Ivano Srdoc'un 19 yaş altı takımına transfer edildiğini duyurdu.

Her iki oyuncunun da 2025 yılına kadar kendilerini siyah-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza attıkları belirtildi.



