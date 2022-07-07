Gökhan Bozkaya kimdir? Gökhan Bozkaya nereli, kaç yaşında?

07 Temmuz 2022 Perşembe, 16:09

Gökhan Bozkaya, 12 May 1981 yılında Almanya'da dünyaya geldi. 1997 yılında Türkiye'ye gelerek, Fenerbahçe alt yapıısnda oynamay başladı. Profesyonel futbol hayatı 2000 yılında Fenerbahçe'de başladı. 2001 yılında Anadolu Üsküdar takımına kiralık olarak verildi. 2003–2004 sezonunda Antalyaspor, 2004–2008 yıllarında Sivasspor, 2008–2009 yıllaında Malatyaspor, 2009–2010 yıllarında Giresunspor forması giymiştir.

2011 yılında Kocaeli Birlik Spor'da oynadıktan sonra futbolu bıraktı.

Fenerbahçe U21 ve U19 takımlarının toplamda 5 yıl teknik direktörlüğünü yapan, U21 takımıyla lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Gökhan Bozkaya; Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Arda Okan Kurtulan ve Fatih Yiğit Şanlıtürk gibi birçok genç oyuncuyu da Fenerbahçe A Takımı kadrosuna kazandırmıştı.

FC SHKUPİ'NİN YENİ SPORTİF DİREKTÖRÜ

İş İnsanı Olgun Aydın'ın sahibi olduğu FC Shkupi, yeni sezon yapılanmasını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Kuzey Makedonya Ligi'ni şampiyon olarak bitiren, Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme turu ilk maçında Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps takımını 3-0 yenip, rövanş için avantaj elde eden FC Shkupi, son olarak Fenerbahçe altyapısında teknik sorumlu olarak çalışan Gökhan Bozkaya'yı, sportif direktörlüğe getirdi.



