Juventus'ta Douglas Luiz şoku! 2 hafta sahalardan uzak kalacak...

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Brezilyalı futbolcusu Douglas Luiz, sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta forma giyemeyecek.

Juventus'ta Douglas Luiz şoku! 2 hafta sahalardan uzak kalacak...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 18:22

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde Cagliari ile oynanan 26. hafta maçında sakatlanan ve 82. dakikada yerini Samuel Mbangula'ya bırakan Douglas Luiz'in sol uyluk kemiğinde hasar tespit edildiği bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, 26 yaşındaki oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.


Etiketler: #juventus #sakatlık #Douglas Luiz
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