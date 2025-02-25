Juventus'ta Douglas Luiz şoku! 2 hafta sahalardan uzak kalacak...

Yayınlanma: 25.02.2025 - 18:22

Güncelleme: 25.02.2025 - 18:22

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde Cagliari ile oynanan 26. hafta maçında sakatlanan ve 82. dakikada yerini Samuel Mbangula'ya bırakan Douglas Luiz'in sol uyluk kemiğinde hasar tespit edildiği bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, 26 yaşındaki oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.