K.Paşa maçı psikolojik hasar yarattı, önemli isimler sakat: F.Bahçe’ye büyük yıkım

25.02.2026 04:00:00
Hilmi Türkay
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında 90+11’de yediği golle kaçan 2 puanın ardından bir de sakatlık şokuyla sarsıldı. Skriniar ve Edson Alvarez’in yanı sıra Talisca, Oosterwolde, Ederson ve Çağlar’ın da sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Fenerbahçe'de 90+5’te 1-0 öne geçilip 90+11’de yenen golle 1-1 berabere kalan Kasımpaşa maçının yarattığı psikolojik hasara önemli oyunculardan gelen uzun süreli sakatlık haberleri de eklendi.

G.Saray’ın kaybettiği haftada kazanıp zirvede puanları eşitleme fırsatını geri çeviren Sarı-Lacivertlilerde Skriniar ve Edson Alvarez’in yanında sakatlar kervanına Ederson, Talisca, Oosterwolde ve Çağlar da eklendi.

Çağlar’ın sağ arka adalesinde kısmi yırtık, Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık, Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma, Oosterwolde’nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edildi.

Talisca ile Oosterwolde’nin 3 hafta, Ederson’un 2 hafta, Çağlar’ın ise 1 ay sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Skriniar’ın en az 1 ay daha oynayamayacağı, Alvarez’in dönüşünün ise 6 haftayı bulacağı bildirildi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Maç #sakatlık #kasımpaşa #futbol