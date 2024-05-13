Kadıköy’de ‘Ali Koç istifa’ sesleri

Yayınlanma: 13.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.05.2024 - 04:00

Tribünleri dolduran Sarı-Lacivertli taraftarlar, özellikle G.Saray’ın geriye düştüğü ve Karagümrük’ün beraberliği yakaladığı anlarda önce takımlarına desteği artırdı. Ardından Sarı-Kırmızılıların üstün konuma göçmesiyle Kadıköy’de tepki yükseldi. F.Bahçeli taraftarlar, ikinci yarının son bölümlerinde uzun süre “Ali Koç istifa” ve “Yönetim istifa” şeklinde tezahürat yaptı. Tribünlerin bir bölümü, eski başkan Aziz Yıldırım lehine bağırdı.

Taraftarlar, Cengiz Ünder’ı ıslıkladı. İsmail Kartal, maç öncesi tüm futbolcuları sahanın ortasında toplayıp konuşma yaptı. Kartal’ın bu hareketini tribünler alkışlarla destekledi. F.Bahçe’de Oosterwolde, uzun süreceği belirtilen sakatlığını atlatıp dün ilk 11’de görev aldı. İsmail Kartal, Dzeko’yu yedek oturtup Batshuayi’yi 11’de sahaya sürdü.

Osayi sakatlığına rağmen fedakarlık yapıp kadroda yer aldı. Maçın ilk golünü atan Batshuayi, ligde son 8 maçta 6. kez ağları sarstı. Batshuayi’nin gol öncesi topa elle müdahale ettiği itirazı sonrası VAR incelemesi yapıldı, pozisyonda ihlal olmadığı belirlendi.

