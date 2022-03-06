Kadıköy’de dev zirve randevusu

06 Mart 2022 Pazar, 05:15

Süper Lig’in 28. haftası Kadıköy’de bugün dev bir maça sahne olacak. Lider Trabzonspor, üst sıraları hedefleyen Fenerbahçe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Bordo-Mavililerde sakat Hamsik, Vitor Hugo, Dorukhan ve İsmail forma giyemeyecek. Sarı-Lacivertlilerde Novak, Gustavo, Ferdi ve Valencia sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Mesut Özil ise 7 maç sonra kadroya dahil edilecek.

Muhtemel 11’ler Trabzonspor’un sahaya; Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Denswil, Puchacz, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Cornelius 11’iyle; Fenerbahçe’nin ise Altay, Sangare, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Osayi, İrfan Can, Pelkas, Serdar Dursun kadrosuyla çıkması bekleniyor.

ABDULLAH AVCI ilk

Trabzonspor, Süper Lig’de deplasmanda 23 Ağustos 1997’de kazandığı maçtan bu yana F.Bahçe’yi Kadıköy’de yenemedi. Fırtına, Türkiye Kupası’nda ise Kadıköy’de Sarı-Lacivertlileri 2020’de yenip 23 yıllık hasretine son vermişti. Abdullah Avcı, Trabzonspor’un başında ilk kez Sarı-Lacivertlilere karşı Kadıköy’de maça çıkacak.

HAKEM TEPKİSİ - F.Bahçe Kulübü, Trabzonspor maçına hakem Zorbay Küçük’ün atanmasına tepki gösterdi. Sarı-Lacivertlilerden yapılan açıklamada, “Soru işaretleriyle dolu bir hakem ataması ve atama yaklaşımı olduğu ortadadır. 3 Mart Perşembe günü, 120 dakika süren Alanya-G.Antep maçını yönetmiş bir hakemin, alışılagelmişin dışında bir yaklaşımla, gecenin bir yarısında açıklanarak Türkiye’nin en önemli maçlarından birine atanmış olması, olağandışı bir durumdur ve endişe vericidir! Bu atamaya dair, hakem Zorbay Küçük’e dair, vereceği her karara dair endişeliyiz” denildi.