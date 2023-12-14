Kadıköy'de gol şov! Fenerbahçe evinde turu rahat geçti... Fenerbahçe 4-0 Spartak Trnava

Yayınlanma: 14.12.2023 - 20:16

Güncelleme: 14.12.2023 - 22:45

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler Kadıköy'deki maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Ferdi kadıoğlu, 48. dakikada Dominik Takac (kendi kalesine) ve 60 ile 61. dakikalarda Edin Dzeko attı.

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte gruptan çıktı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | FENERBAHE 4-0 SPARTAK TRNAVA

83' Net fırsat kaçtı. Sağ kanatta topu kazanan ve kontra atağa çıkan King ceza sahasına girdi ve pasında Szymanski'yi buldu ancak Szymanski şutu çekemeden dengesini kaybetti ardından savunma topu uzaklaştırdı.

79' Fenerbahçe sağ kanattan geldi ancak Cengiz'in ortasında top kaleye yöneldi. Kaleci Takac güçlükle topu taca yolladı.

71' SARI KART | Fenerbahçe'de Oosterwolde rakibine yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

62' GOOOL | Edin Dzeko kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı. Ön alan baskısıyla topu kazanan İsmail'in uzun pasında topla ceza sahasına kadar giren İrfan Can boştaki Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun gelişine vuruşunda top ağlara gitti.

60' GOOOL | Edin Dzeko ile fark üçe çıktı. Sol kanatta topla buluşan Ferdi penaltı noktasına doğru topla geldi ve Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun vuruşunda top direkten geri döndü ve Tadic'in önünde kaldı. Tadic'in vuruşunda kaleci Takac topu çıkardı top Dzeko'nun önünde kaldı Dzeko topu ağlara gönderdi.

56' SARI KART | Fenerbahçe'de Joshua King ısınırken sarı kart gördü.

48' GOOOL | Dusan Tadic ile fark ikiye çıktı. Penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic kalecinin sağına şutunu çekti. Kendi sağına atlayan kalecinin sırtına çarpan top ağlara gitti ve fark ikiye çıktı.

47' PENALTI | Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta tola birlikte ceza sahası içine giren Dzeko, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

45' Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can'ın şutunda kaleci Takac topu kurtardı devamında altı pasın içerisinde Szymanski'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

39' Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi ancak İrfan Can'ın tek pasında topla buluşan Dzeko'nun pası doğrudan auta çıktı.

36' GOOOL | Ferdi Kadıoğlu ile Fenerbahçe öne geçiyor. Sol kanatta Tadic'in pasında topla buluşan Ferdi ceza sahası içinde rakiplerini çalımlarla geçti ve kalecini kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi.

33' Fenerbahçe yine net fırsattan yararlanamadı. Bir anda kontra atağa çıkan Fenerbahçe uzun topla Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun pasında topla buluşan Osayi'nin vuruşunu Takac çıkardı.

32' SARI KART | Martin Bukata, Fred'e yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

30' SARI KART | Djiku rakibinde yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

27' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahası içine giren Fred pasında Dzeko'yu bulmak istedi savunmaya çarpan top Dzeko'nun önünde kaldı. Dzeko'nun altı pas içerisindeki vuruşu üstten auta çıktı.

26' Ceza sahasının sağ kenarında topla buluşan Szymanski şansını uzaklardan denedi ancak top yandan auta çıktı.

23' Karşı karşıya kaçtı. Ferdi'nin savunma arkasına pasında topla buluşan Dzeko'nun şutunda kaleci Dominik Takac topu kornere gönderdi.

20' Ferdi sol kanatta topla buluştu ve oyunun yönünü değiştirmek istedi ancak İrfan Can topu oyunda tutamadı.

18' Fenerbahçe bir kez daha sol kanattan gelmek istedi ancak Tadic'in pasında top Ferdi için çok hızlı oldu ve top auta çıktı.

12' Fenerbahçe bu kez sağ kanattan geldi. Sağ kanatta Fred'in pasında topla buluşan Dzeko şık bir çalımla ceza sahasına girdi ve sol ayakla şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta çıktı.

11' Fenerbahçe sol kanattan gelmek istedi ancak Tadic'in indirdiği topta Fred şutu çekemeden savunma topu kornere yolladı.

5' Fenerbahçe sağ kanattan çok etkili geldi ancak ceza sahası içinde topla buluşan Osayi'nin şutunda top savunmadan geri döndü.

2' Spartak Trnava etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Philip Azango pasında Kelvin Ofori'yi buldu. Kelvin Ofori'nin şutunda top kaleci İrfan'da kaldı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.