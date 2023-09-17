Kadıköy'de gol yağmuru! Fenerbahçe kazanmaya devam ediyor... Fenerbahçe 3-2 Antalyaspor

Yayınlanma: 17.09.2023 - 16:11

Güncelleme: 17.09.2023 - 19:09

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.

Maçın ilk bölümünde çok etkili bir futbol oynayan Antalyaspor, 31. dakikada Polonyalı golcüsü Adam Buksa ile öne geçti.

Fenerbahçe, 45+1. dakikada Edin Dzeko ile beraberliği sağladı. Bu gol önce yardımcı hakemin ofsayt kararıyla iptal edildi ancak daha sonra VAR kontrolünün ardından geçerlilik kazandı.

Sarı lacivertliler, 56. dakikada Edin Dzeko'nun asisti ve İrfan Can Kahveci'nin kafa golüyle öne geçti. İrfan Can, Süper Lig kariyerinde ilk kez kafa vuruşuyla ağları havalandırdı.

Antalyaspor, 64. dakikada Adam Buksa'nın sert ve düzgün vuruşuyla yeniden eşitliği sağladı.

SON SÖZ SZYMANSKI'DEN

Maç sonunda baskısını artıran Fenerbahçe, 80. dakikada Sebastian Szymanski'nin şık vuruşuyla öne geçti ve 3 puanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE'DEN 4'TE 4

Trendyol Süper Lig'de 1 maçı ertelenen Fenerbahçe, 4'te 4 ile 12 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Henüz galibiyeti bulunmayan Antalyaspor, 3 puanda kaldı.

Fenerbahçe, hafta içinde Nordsjaelland'ı ağırladıktan sonra ligde Corendon Alanyaspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise Samsunspor'a karşı ilk 3 puanını arayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 3-2 Antalyaspor

90' Adam Buksa, uzak mesafeden kaleyi yokladı. Livakovic köşeye giden topu güçlükle kurtardı.

90' Livakovic'in uzun pasında savunma arkasında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunu Leite kornere çeldi.

90' Önde baskıyla sol kanatta topu kapan Kent, Veysel'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

90' Maçın sonuna en az 7 dakika ilave edildi.

89'Fenerbahçe'de Szymanski ve Tadic kenara geldi. Djiku ve Kent oyunda.

89' Antalyaspor'da Sagiv Yehezkel, Tadic'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

86' Fenerbahçe'de Miguel Crespo, sarı kart gördü.

85' Antalyaspor'da Bünyamin'in yerine Assombalonga oyunda.

83' Kaleci Helton Leite topu uzaklaştırmak isterken top Tadic'e çarptı, seken topu Leite kontrol etti.

80' GOL | Fenerbahçe, 80. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle yeniden öne geçti. Hızlı kullanılan köşe vuruşunda sağ çaprazda topla buluşan Szymanski, müthiş bir plase ile takımını öne geçirdi.

73' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Karşı karşıya pozisyonda Szymanski'nin aşırtmasını kaleci Leite son anda dışarı çeldi.

72' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel, Buksa'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

71' Antalyaspor'da Erdal Rakip'in yerine Ramzi Safuri oyuna dahil oldu.

70' Fenerbahçe'de Zajc'ın yerine Crespo oyuna dahil oldu.

69' DİREKTEN DÖNDÜ! Tadic'in ortasında İrfan Can kafayı vurdu. Top üst direkten auta gitti.

66' Antalyaspor'da Erdal Rakip'in yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun durdu.

64' GOL | Antalyaspor 64. dakikada Adam Buksa ile durumu 2-2'ye getirdi. Savunmadan topla çıkmak isterken topu kaybeden Fenerbahçe savunmasının hatasında topla buluşan Buksa, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

61' Miha Zajc, sol çaprazdan ceza alanına girmek isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi, karar devam.

60' Sagiv Yehezkel sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Livakovic yumrukla topu uzaklaştırdı.

58' Antalyaspor'da Sagiv Yehezkel, Erdoğan Yeşilyurt'un yerine oyunda.

56' GOL | Fenerbahçe, İrfan Can'ın golüyle 2-1 öne geçti. Sol kanattan Dzeko'nun yaptığı ortaya kafayı vuran İrfan Can, kaleci Leite'yi mağlup etti ve takımını öne geçirdi.

55' Fenerbahçe çok etkili geldi! Sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan İrfan Can kaleciyi geçemedi.

52' Antalyaspor etkili geldi. 3'e hücumda ceza alanı önünde topla buluşan Sander van de Streek'in vuruşunda Livakovic başarılı.

50' Fenerbahçe çok etkili geldi! Hızlı hücumda sol kanatta topla buluşan Tadic'in ortasında Dzeko'dan önce son anda Ömer Toprak kafayı vurdu.

49' Miha Zajc uzun pasla Szymanski'yi savunma arkasında topla buluşturmak istedi. Top kalecide kaldı.

47' Güray Vural sol çaprazdan uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top, İrfan Can'dan sekip kornere gitti.

45' GOL | VAR'dan gelen uyarı sonrası Fenerbahçe'nin Dzeko ile bulduğu GOL geçerli sayıldı. Serdar Aziz'in kafayla arkaya aşırdığı topa kafayı vuran Dzeko, skora eşitlik getirmiş oldu.

45' Fenerbahçe, Dzeko'nun kafa vuruşuyla golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada.

45' İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

44' Sol kanattan hücuma katılan Ferdi, Erdoğan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul. Erdoğan sarı kart gördü.

43' Edin Dzeko sol çaprazdan şutunu çekti. Top, kaleci Leite'de kaldı.

40' Fred uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Leite başarılı.

38' Bu kez de Buksa, Bünyamin'in ortasında kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

37' Antalyaspor ikinci gole çok yaklaştı! Bünyamin'in sağ kanattan yaptığı ortaya Saric kafayı vurdu. Top direğin dibinden auta gitti.

35' Fenerbahçe yine etkili geldi. Tadic'in ortasında İrfan Can kafayla indirdi. Szymanski'nin vuruşu yine savunmada kaldı.

34' Fenerbahçe etkili geldi! Sağ kanattan çizgiye inen Osayi-Samuel ceza alanındaki Szymanski'ye çıkardı. Szymanski'nin vuruşunda top savunmada kaldı.

31' GOL | Antalyaspor, Buksa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Antalyaspor hücumunda iki stoperin arasından sıyrılan Buksa, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

29' Antalyaspor'da Ömer Toprak sarı kart gördü.

28' Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal da itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

27' Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Adam Buksa'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

26' Sağ kanatta topla buluşan Dzeko ceza alanına ortaladı. Szymanski'den önce kaleci Leite topu kontrol etti.

25' Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu tekrar yer değiştirdi.

24' İrfan Can sağ kanattan ortasını yaptı, Dzeko'dan önce kaleci topu yumrukladı.

23' Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sağ beke, Osayi-Samuel sol beke geçti.

21' Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda Szymanski, savunma arkasına hareketlenen Dzeko'yu görmek istedi ancak kaleci Helton Leite topu kontrol etti.

19' Sander van de Streek sağ kanattan çizgiye inip ortasını yapmak istedi, Fred'den seken top kornere gitti.

16' Hava topu mücadelesinde Buksa'nın Becao'ya yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çaldı.

12' Güray Vural'ın serbest vuruşunda top barajdan sekip kornere gitti.

11' Antalyaspor kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

10' Fenerbahçe etkili geldi! Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Dzeko kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

9' Edin Dzeko sağ kanattan çizgiye inmek istedi ancak Güray araya girerek topu kornere gönderdi.

7' Antalyaspor yine etkili geldi! Sağ kanattan çizgiye inen Bünyamin'in sert ortasında Buksa istediği vuruşu yapamadı.

6' Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in yerine İrfan Can Kahveci oyunda.

5' Antalyaspor gole çok yaklaştı! Serdar Aziz, Sander van de Streek'in ağlara gitmekte olan vuruşunu çizgiden çıkardı.

4' Sakatlık yaşayan Cengiz Ünder oyuna devam edemiyor. İrfan Can Kahveci hazırlık yapıyor.

3' Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun durdu.

1' Fenerbahçe - Antalyaspor mücadelesi başladı!