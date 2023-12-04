Kadıköy'de İrfan Can Kahveci fırtınası... Tribünlerden büyük destek!

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasında gösterdiği performans ile alkış aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 21:24
Kadıköy'de İrfan Can Kahveci fırtınası... Tribünlerden büyük destek!
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Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında da yüksek performansını sürdürdü.

Maça oldukça istekli bir başlangıç yapan ve takımın etkili oyununda büyük katkısı olan İrfan Can, 42. dakikada attığı enfes golle takımını 2-0 öne geçirdi.

KADIKÖY'DE İRFAN CAN'A BÜYÜK DESTEK

Sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, önce müthiş bir çalımla N'Jie'den sıyrıldı ardından uzak köşeye iki direğin birleştiği noktaya müthiş bir şut çıkartarak durumu 2-0'a getirdi.

Attığı gol ve hırslı oyunuyla tribünlerden büyük destek gören İrfan Can'ın ismi dakikalarca Kadıköy'de yankılandı.

Sivasspor maçında attığı gol ile kariyerinin skor rekorunu genişletmeye devam eden İrfan Can, çıktığı 24 resmi maçta 10 gol 5 asiste ulaştı.


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