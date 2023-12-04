Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Miguel Crespo yanıtı!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 20:08

Güncelleme: 04.12.2023 - 20:08

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, ligdeki Sivasspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Nordsjaelland maçının telafisini yapacakalırını söyleyen İsmail Kartal, "Biz maç maç düşünüyoruz demiştik. Nordsjaelland maçının telafisi ileriki günlerde olacaktır. Biz bugüne odaklandık. Oyuncularımızdan güzel bir reaksiyon bekliyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi

İSMAİL KARTAL'DAN CRESPO TERCİHİ

Kartal, Portekizli futbolcu Miguel Crespo'nun karşılaşmaya ilk 11'de başlamasına dair ise şu sözleri kullandı:

"Crespo'nun oynaması bir tercih. Her oyuncu bizim için önemli, önümüzdeki maçlarda Emre Mor, Cengiz, King gibi isimler de olabilir. Bu çok uzun bir maraton."