Kadıköy'de nefes kesen maç! Fenerbahçe 90+4'de güldü...

Yayınlanma: 24.02.2024 - 18:17

Güncelleme: 24.02.2024 - 21:04

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazanırken goller; 64. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90+5'te Michy kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü ise 58. dakikada Jackson Porozo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 70'e yükseltirken, Kasımpaşa 39 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'a konuk olurken, Kasımpaşa evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | FENERBAHÇE 2-1 KASIMPAŞA

90+5' GOL | Batshuayi ile Fenerbahçe öne geçiyor. Penaltıda topun başına geçen Batshuayi kendi sağına şutunu çekti ancak kaleci Ali topu kurtardı devamında Batshuayi önüne düşen topu bu sefer ağlara gönderdi.

90+3' PENALTI | Hakem Cihan Aydın Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruştaki el pozisyonu için VAR'a gitti. Hakem Cihan Aydın Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruştaki el pozisyonu için VAR'a gitti.

90' SARI KART | Pozisyonun ardından Trazie Thomas sarı kart gördü.

84' SARI KART | Djiku, Hajradinovic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

82' SARI KART | Mamadou Fall, Oosterwolde'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

80' Tadic'in pasında ceza sahasına sarkan ve topla buluşan Batshuayi kaleciyi de çalımladı ancak vuruşu yan ağlarda kaldı.

73' Ferdi sağ kanattan ceza sahasına girmek isterken yerde kalmıştı. Hakem VAR ile konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.

66' Dzeko'nun uzun pasında sol kanattan ceza sahasına giren Tadic ortasını açtı ancak arka direkte ilk başta Serdar topa dokunamadı sonrasında Szymanski boş pozisyonda topu auta gönderdi.

64' GOL | Mert Hakan ile Fenerbahçe beraberliği yakalıyor. Serbest vuruşta topun başına geçen Mert Hakan barajın üstünden topu geçirdi ve topu direğin dibinden ağlara gönderdi.

58' GOL | Kasımpaşa Porozo ile öne geçiyor. Haris Hajradinovic'in ortasında altı pasın içerisinde topa iyi yükselen Porozo düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

55' SARI KART | Fenerbahçe'de İsmail yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

54' Tadic'in pasında sol kanattan hareketlenen Oosterwolde ortasını açtı ancak top Dzeko'ya gelmeden Porozo topu kornere gönderdi.

48' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta Tadic'in pasıyla topla buluşan Oosterwolde ortasını açtı ancak hava topu mücadelesinde Ali Emre ile Krunic çarpıştı. Hakem serbest vuruşu verdi.

45' Fenerbahçe golü buldu. Ön alan baskısıyla topu kazanan Tadic'in şutunda Dzeko topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

35' Sol kanattan topla birlikte gelen Tadic ceza sahasına hareketlenen Mert Hakan'a pasını verdi. Mert Hakan'ın uzak direğe etkili şutu direğin yanından auta çıktı.

32' Sağ kanattan çalımlarla gelen Fall ceza sahasına girdi fakat ortasını açamadan Djiku topu kornere gönderdi.

23' Cengiz'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte kafayı vuran Djiku'nun topu direğin yanından auta çıktı.

15' SARI KART | Mortadha Ben Ouannes, Mert Hakan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

13' Sol kanattan topla ceza sahasına giren Tadic arka direkteki Dzeko'ya ortasını açtı. Dzeko'nun çevirdiği topta Cengiz altı pastan topu auta gönderdi.

7' Ön alanda topu kazanan Winck sağ kanattan savunma arkasına sarkan Nuno Da Costa'ya pasını verdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.