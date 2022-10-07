Kadıköy'de Tuncay Şanlı'dan bu yana bir ilk!
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Tuncay Şanlı'dan yıllar sonra Kadıköy'de bir ilke imza attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Güney Kıbrıs ekiplerinden AEK Larnaca'yı konuk etti. Sarı-lacivertli ekipte Belçikalı golcü Michy Batshuayi, 26. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken Batshuayi yıllar sonra bir ilk gerçekleştirdi.
Opta istatistiklerine göre Batshuayi, Tuncay Şanlı'dan bu yana Avrupa kupalarında Kadıköy'de üst üste iki gol atan ilk futbolcu oldu. Batshuayi, Dinamo Kiev maçında da gol atmayı başarmıştı.
Tuncay Şanlı, 2006-07 sezonunda UEFA Kupası gruplarında Palermo ve Eintracht Frankfurt'a karşı Kadıköy'de gol atmayı başarmıştı. Şanlı aynı sezon 3. tur maçında Alkmaar'a karşı da gol bulmuş ve üst üste üç iç saha maçında gol kaydetmeyi başarmıştı.
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